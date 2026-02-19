Zelensky: “Anche il prossimo round di negoziati sarà in Svizzera”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Keystone-SDA

Sarà ancora la Svizzera ad ospitare il prossimo incontro per i negoziati di pace in Ucraina, secondo quanto confermato dal presidente Zelensky, che ha sottolineato l'importanza di mantenere il processo in un contesto europeo.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che il prossimo round di negoziati per il percorso verso la pace in Ucraina si terrà nuovamente in Svizzera.

In un’intervista con il broadcaster britannico Piers Morgan, riportata dall'”Ukrainska Pravda”, il capo di Stato ha dichiarato: “Anche il prossimo incontro si terrà in Svizzera. Queste sono le informazioni che ho ad oggi. Naturalmente, il nostro gruppo tornerà e avrò briefing più aperti di quelli che ho avuto telefonicamente”.

Zelensky ha poi sottolineato l’importanza del processo negoziale in Europa. “Penso che il punto positivo sia che abbiamo avuto un incontro in Svizzera. Voglio dire, questo è molto importante. Lo sottolineo sempre, con tutto il rispetto per il Medio Oriente e gli altri paesi, ma penso che, se la guerra è in Europa, allora dobbiamo trovare un posto e le persone, gli europei, devono sentire che questa è un’aggressione contro di noi e contro l’Europa”.

Ieri sera Zelensky ha detto che “sarebbe opportuno che” il prossimo incontro delle delegazioni di Ucraina, Stati Uniti e Russia “si svolgesse a febbraio”, riportava Ukrinform.

