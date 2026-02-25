Concerto a Losanna per i quattro anni della guerra in Ucraina

A quattro anni dall'inizio della guerra, un raduno con concerto di beneficenza si è tenuto a Losanna per esprimere solidarietà al popolo ucraino, mentre il presidente della Confederazione Parmelin ha ribadito via social l'impegno svizzero per una pace giusta e il sostegno alla ricostruzione.

Come in altre città svizzere, un raduno è stato organizzato nel tardo pomeriggio di martedì nel centro di Losanna per commemorare i quattro anni della guerra in Ucraina. Circa 200 persone si sono poi riunite davanti alla chiesa di Saint-Laurent per assistere a un concerto di beneficenza.

I fondi raccolti permetteranno di sostenere l’aiuto umanitario in Ucraina, secondo gli organizzatori. Diversi cantanti si sono alternati in “Place du 14 juin”, tra cui bambini in coro e un gruppo di giovani. Il raduno di solidarietà con il popolo ucraino era iniziato intorno alle 17:00.

Sul volantino che annunciava il concerto, le diverse organizzazioni pro ucraine hanno scritto che “non abbiamo il diritto di abituarci alla guerra”. E hanno aggiunto: “Mentre leggete queste righe, l’Ucraina continua a combattere – per la sua libertà, per il diritto internazionale, per la sicurezza e la libertà di tutta l’Europa”.

Parmelin: “La Svizzera s’impegna per una pace giusta e duratuta”

In occasione dell’anniversario, anche il presidente della Confederazione Guy Parmelin si è espresso tramite i social, scrivendo, sul suo profilo X, che la Svizzera “s’impegna con determinazione per una pace giusta e duratura” in Ucraina.

Nel suo messaggio il capo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca ha anche elogiato l’immensa resistenza del popolo ucraino e assicurato che la Confederazione sosterrà l’Ucraina con aiuti umanitari e nella ricostruzione.

Il TG speciale della RSI sui quattro anni della guerra in Ucraina (24 febbraio 2026):

