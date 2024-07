Uccide un 77enne in Germania, arrestato a Berna

L'uomo, un algerino, si trova in Germania da maggio. KEYSTONE

Un 21enne, sospettato di aver ucciso otto giorni fa a Friburgo (Germania) un 77enne nel corso di un furto con scasso, è stato arrestato a Berna. Lo hanno comunicato lunedì la polizia e la procura tedesche.

2 minuti

Keystone-ATS

Domenica 14 luglio, il 77enne era stato rinvenuto morto da un parente nella sua casa a Friburgo: sul suo corpo c’erano ferite procurate con un coltello, è stato precisato. Dall’abitazione erano stati rubati tra l’altro gioielli e dispositivi elettronici. Le indagini e l’analisi delle prove – è stato riferito – hanno portato a un forte sospetto nei confronti del 21enne.

Già lo stesso giorno del crimine nella piazza della chiesa di Stühlingen, comune del Baden-Württemberg, al confine con la Svizzera, vi erano state segnalazioni di un uomo sospetto. Quest’ultimo aveva rovistato in uno zaino tra i cespugli, fatto che era stato osservato e filmato da un testimone. Quando la polizia è arrivata sul posto, il sospetto non c’era più, ma gli agenti hanno trovato tra i cespugli oggetti provenienti dalla casa dell’uomo ucciso, come un computer portatile.

Inoltre i filmati delle telecamere di sicurezza private vicine alla scena del crimine, esaminati, mostrano l’uomo visto a Stühlingen. Uno zaino trovato sulla scena del crimine conteneva documenti personali appartenenti al sospetto.

Quest’ultimo, di nazionalità algerina, sarebbe in Germania da maggio e sarebbe stato coinvolto in precedenza in reati contro la proprietà. La procura di Friburgo ha richiesto al tribunale di prima istanza un mandato d’arresto nazionale ed europeo. È stato arrestato durante la caccia all’uomo internazionale a Berna. Ora viene presentata una richiesta di estradizione.