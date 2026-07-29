UBS: utile trimestrale di 2,8 mia. dollari, sopra attese

Keystone-SDA

Nel secondo trimestre UBS ha registrato un netto aumento dei ricavi e della redditività, superando ancora una volta le aspettative del mercato.

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L’utile della maggiore banca svizzera ha raggiunto i 2,80 miliardi di dollari (2,30 miliardi di franchi al cambio attuale), con un aumento del 17%. È però venuto meno l’effetto fiscale positivo registrato nello stesso periodo dell’anno precedente, per cui l’utile ante imposte è risultato nettamente superiore rispetto all’anno precedente, attestandosi a 3,59 miliardi (+64%), spiega UBS in un comunicato diramato oggi. Al netto dei costi di ristrutturazione, l’utile ante imposte è stato pari a 3,89 miliardi (+45%).

Nel frattempo, i ricavi sono aumentati del 13% a 13,70 miliardi di dollari, mentre i costi, pari a 9,99 miliardi, sono cresciuti del 2,4%. Il rapporto costi/ricavi, fondamentale per una banca, si è quindi attestato al 72,9%; su base rettificata il valore è risultato leggermente migliore, pari al 70,0%.

Afflusso di capitali in crescita

Nel suo core business – la gestione patrimoniale globale – la grande banca è riuscita ad acquisire ulteriori fondi di clienti. L’afflusso netto in questo settore è ammontato a 35,5 miliardi di dollari. A metà anno, quindi, UBS gestiva, considerando tutti i settori del gruppo, un patrimonio pari a 7’326 miliardi di dollari, a fronte dei 6’881 miliardi di fine marzo.

UBS ha compiuto ulteriori progressi nell’integrazione del Credit Suisse, acquisito tre anni fa. La conclusione entro la fine dell’anno è “sulla buona strada”, scrive la banca. Oltre il 90% delle vecchie applicazioni non viene più utilizzato e circa il 70% è già stato completamente dismesso.

Cautela per il futuro

Guardando al futuro, UBS si mostra come al solito piuttosto cauta: “all’inizio del terzo trimestre il contesto di mercato rimane nel complesso positivo, sostenuto da una solida attività dei clienti, da una leadership di mercato sempre più diversificata e da una dispersione storicamente elevata sul mercato azionario”, si legge nella nota. Allo stesso tempo gli attuali sviluppi geopolitici e la volatilità dei prezzi dell’energia causano incertezza riguardo all’andamento futuro dell’inflazione e dei tassi d’interesse.

Il numero uno bancario svizzero indica inoltre che è previsto l’avvio di un nuovo programma di riacquisto di azioni per un valore di 3 miliardi entro al massimo la fine del secondo trimestre del 2027. In questo contesto nei prossimi tre mesi dovrebbero essere riacquistate azioni per 1 miliardo di dollari. Fino al 17 luglio, UBS aveva riacquistato azioni per un valore di circa 2,3 miliardi di dollari.

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