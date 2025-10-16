UBS scommette sul Medio Oriente aprendo nuovi uffici ad Abu Dhabi

UBS rafforza la sua presenza in Medio Oriente aprendo un nuovo ufficio di consulenza ad Abu Dhabi, con l’obiettivo di consolidare la strategia di crescita nella regione e servire direttamente clienti facoltosi da uno dei principali centri finanziari globali.

UBS si espande in Medio Oriente: la banca ha aperto un nuovo ufficio di consulenza ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti. La sede rafforzerà la strategia di crescita nella regione e faciliterà l’accesso a clienti facoltosi in uno dei centri finanziari più dinamici al mondo, ha indicato oggi il gruppo.

Il nuovo ufficio è la seconda sede dell’istituto nel paese arabo dopo quello di Dubai. L’ufficio fornirà consulenza ai clienti direttamente dall’Abu Dhabi Global Market (ADGM), un centro finanziario fondato nel 2015 con un proprio sistema giuridico basato sul modello britannico, mentre i patrimoni continueranno a essere registrati in Svizzera.

Con questa iniziativa UBS sottolinea il suo impegno a lungo termine nei confronti della regione, dove i patrimoni privati sono stimati a oltre 5700 miliardi di dollari, si legge in un comunicato. L’impresa è attiva in Medio Oriente da oltre 60 anni e afferma di essere uno dei principali gestori patrimoniali della regione.

