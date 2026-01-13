UBS, Sergio Ermotti prevederebbe di lasciare la carica nell’aprile 2027

Il CEO di UBS Sergio Ermotti. Keystone-SDA

Stando a quanto riportato dal "Financial Times", il CEO di UBS Sergio Ermotti pianifica di dimettersi nell'aprile 2027, aprendo la discussione sui suoi possibili successori e su un suo eventuale ritorno futuro come presidente del consiglio di amministrazione.

1 minuto

Keystone-ATS

Secondo il “Financial Times” il presidente della direzione di UBS Sergio Ermotti ha in programma di dimettersi nell’aprile 2027. Il quotidiano economico britannico cita alcuni possibili successori.

Aleksandar Ivanovic, responsabile dell’Asset Management, viene indicato come “uno dei più probabili” successori del 65enne ticinese. Altri candidati di spicco sarebbero i co-responsabili della gestione patrimoniale della grande banca, Iqbal Khan e Robert Karofsky. Ma anche Bea Martin, nominata Chief Operating Officer della banca in ottobre, sarebbe tra i candidati.

Ermotti aveva già lasciato intendere in precedenza che avrebbe lasciato la carica di CEO alla fine del 2026 o all’inizio del 2027. Tuttavia, come riporta ora il “Financial Times” citando fonti interne, potrebbe tornare nella banca in un secondo tempo come presidente del consiglio di amministrazione, qualora volesse assumere questo ruolo.

Articoli più popolari I più discussi

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative