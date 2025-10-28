UBS presenta una domanda di licenza nazionale negli Stati Uniti

Sarebbe il primo istituto elvetico con un tale permesso. Keystone-SDA

Al fine di rafforzare la propria posizione negli Stati Uniti, UBS ha richiesto una licenza bancaria nazionale per poter espandere i propri servizi finanziari in tutto il paese, puntando a diventare il primo istituto svizzero a ottenerla.

Keystone-ATS

UBS ha depositato una domanda di licenza bancaria nazionale per gli Stati Uniti. Il numero uno delle banche elvetiche si aspetta un’approvazione nel 2026. Sarebbe il primo istituto elvetico con un tale permesso.

La procedura è stata avviata con l’obiettivo a lungo termine di rafforzare la posizione quale gestore patrimoniale mondiale di primo piano negli USA, hanno indicato lunedì alti responsabili dell’istituto in una nota interna ai collaboratori statunitensi. L’informazione è stata confermata all’agenzia finanziaria AWP da un portavoce di UBS.

UBS Bank USA, basata a Salt Lake City, ha depositato la domanda di licenza nazionale presso le autorità competenti. Una tale autorizzazione permetterebbe alla filiale di UBS di offrire servizi bancari su scala nazionale, che vanno oltre la licenza attuale nello stato dello Utah.

Il progetto prevede di sviluppare, nel corso del tempo, una piattaforma che proporrà servizi di pagamento, conti corrente e di risparmio, oltre alla gestione patrimoniale già esistente.

