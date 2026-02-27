Diversi cambiamenti previsti nel consiglio di amministrazione di UBS

Una significativa riorganizzazione del consiglio di amministrazione di UBS è in vista. Keystone-SDA

Una significativa riorganizzazione del consiglio di amministrazione di UBS vedrà Markus Ronner diventare il nuovo vicepresidente e l'ingresso di figure di alto profilo come Agustin Carstens e Luca Maestri in sostituzione dei membri uscenti.

In occasione dell’assemblea generale del prossimo 15 aprile, vi saranno diversi cambiamenti nel consiglio di amministrazione di UBS. In particolare, Markus Ronner succederà al vicepresidente Lukas Gähwiler, che non si ricandiderà per un nuovo mandato.

Anche gli altri membri del CdA William Dudley e Jeanette Wong non si candideranno per un nuovo seggio all’interno dell’organo di vigilanza. Agustin Carstens e Luca Maestri sono stati proposti per succedere loro, ha precisato venerdì la banca in un comunicato.

Carstens è stato governatore della Banca centrale del Messico tra il 2010 e il 2017 e ha operato presso la Banca dei regolamenti internazionali (BRI) tra il 2017 e il 2025. È stato inoltre ministro delle finanze del Messico e direttore aggiunto del Fondo monetario internazionale (FMI).

Quanto a Maestri, è stato direttore finanziario del colosso statunitense Apple e ha ricoperto le stesse funzioni presso il produttore di stampanti Xerox e il fornitore di apparecchiature per telecomunicazioni Nokia Siemens Networks.

Come annunciato lo scorso ottobre, Lukas Gähwiler non si ricandiderà al consiglio di amministrazione di UBS, ponendo così fine alla sua lunga carriera nel settore bancario. Markus Ronner è stato proposto per succedergli.

Di nazionalità svizzera, Ronner ha svolto tutta la sua carriera professionale presso UBS dal 1981. È diventato membro del consiglio di amministrazione del gruppo nel 2018, quando ha assunto le sue attuali funzioni di responsabile della conformità e della governance di UBS.

Gähwiler, dal canto suo, ha ricoperto diversi incarichi dirigenziali presso la grande banca elvetica dal 2010. Nel 2022 è stato nominato vicepresidente del consiglio di amministrazione di UBS.

