La politica frena il titolo in borsa di UBS

UBS: difficoltà in borsa dopo riunione commissione Stati Keystone-SDA

La scelta di una commissione parlamentare di rinviare la decisione sui requisiti di capitale per le filiali estere ha causato una flessione iniziale del titolo UBS in borsa, deludendo le aspettative del mercato.

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Keystone-ATS

L’azione UBS si trova sotto pressione martedì in borsa, a seguito di quanto scaturito ieri dalla riunione della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati.

Non è stata avanzata alcuna proposta di modifica urgente riguardo alla copertura integrale del capitale proprio delle filiali estere. La commissione intende prima discutere le diverse opzioni e alternative al progetto del Consiglio federale e deliberare in merito in agosto.

“Il mercato avrebbe sicuramente preferito un procedimento più rapido”, afferma l’analista di Vontobel Andreas Venditti, in dichiarazioni riportate dall’agenzia AWP. A suo avviso un approccio più misurato non rappresenta però una sorpresa.

L’azione UBS ha aperto martedì mattina in perdita dell’1%, rivelandosi il peggior titolo dell’indice principale SMI, ma con il trascorrere delle ore ha azzerato le perdite, pur mostrandosi meno tonica dell’indice SMI, che a mezzogiorno avanza dello 0,6%. Dall’inizio dell’anno il valore ha perso il 7%, mentre positiva rimane la performance sull’arco di 12 mesi: +9%.

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