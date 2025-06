130’000 dipendenti di UBS interessati da una fuga di dati in una società esterna

Keystone-SDA

Informazioni concernenti 130'000 dipendenti di UBS, compresa la linea diretta interna del presidente della direzione Sergio Ermotti, sono disponibili sul dark web.

Keystone-ATS

La fuga di dati concernente 130’000 dipendenti di UBS è il frutto di un attacco informatico che ha colpito Chain IQ, una società zurighese attiva a livello internazionale specializzata negli acquisti per conto di terzi, che operava in attività outsourcing della grande banca elvetica.

La fuga di dati, di cui riferisce mercoledì Le Temps e in un primo tempo annunciata dal portale informatico svizzero-tedesco Inside IT, interessa anche la banca privata ginevrina Pictet. In questo caso i malviventi hanno messo le mani su decine di migliaia di fatture di diversi fornitori degli ultimi anni. “I dati non contengono informazioni sui nostri clienti”, ha indicato un portavoce dell’istituto all’agenzia AWP. “Non appena l’incidente è stato reso noto, sono state prese misure precauzionali per evitare ulteriori conseguenze”.

Il servizio del TG 12.30 della RSI del 18 giugno 2025:

Contenuto esterno

Per quanto riguarda UBS, Le Temps parla di nomi di impiegati, indirizzi e-mail e numeri di telefono fisso e talvolta mobile. Ma anche funzioni gerarchiche, lingua parlata, codici che indicano lo stabile e il piano in cui lavorano. “Non sono stati coinvolti dati di clienti”, precisa un addetto stampa dell’azienda ad AWP. “Quando è venuta a conoscenza di quanto accaduto UBS ha agito rapidamente per evitare qualsiasi impatto sulle sue attività”, ha aggiunto.

Contattata dal quotidiano romando, Chain IQ ha ammesso la fuga di dati per un totale di 20 clienti. La società ha sede a Baar (canton Zugo) e filiali a Zurigo, Ginevra e diverse località estere, fra le quali New York, Londra, Singapore e Mumbai. Tra i suoi clienti figurano la catena di grandi magazzini Manor, il gigante delle costruzioni Implenia e la società di revisione e consulenza KPMG.