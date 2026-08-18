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Twint lancia l’addebito diretto per le fatture

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Twint lancia addebito diretto nel 2027 Keystone-SDA

Una nuova funzione di addebito diretto per i pagamenti ricorrenti sarà introdotta da Twint nel 2027, sostituendo il sistema LSV+ con il sostegno delle principali banche svizzere.

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Keystone-ATS

Dal 2027 Twint proporrà l’addebito diretto per le fatture ricorrenti. L’offerta, sostenuta dalle maggiori banche svizzere, andrà a sostituire gli addebiti diretti LSV+ a partire dal 30 settembre 2028.

Gli oltre 6 milioni di utenti Twint potranno concedere, gestire e visualizzare direttamente tramite l’app le autorizzazioni di addebito diretto per i pagamenti ricorrenti – come premi di cassa malattia, abbonamenti o bollette – presso i rivenditori che offrono tale soluzione, indica un comunicato diramato martedì. In caso di addebiti effettuati, gli utenti hanno la possibilità di presentare reclamo presso l’emittente della loro app Twint entro 30 giorni.

L’addebito diretto porta vantaggi anche agli emittenti, che potranno riscuotere i pagamenti ricorrenti in maniera più semplice e riducendo l’onere richiesto per solleciti e procedure manuali.

TWINT è, a suo dire, l’app di pagamento leader in Svizzera. Appartiene alla Banca cantonale vodese (BCV), PostFinance, Raiffeisen, UBS, Banca cantonale di Zurigo (ZKB) nonché SIX e Worldline.

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