Twint conta oltre 6 milioni di utenti

Twint ha superato i 6 milioni di utenti e ha registrato 773 milioni di transazioni nel 2024, ma la sua posizione dominante nel mercato è ora oggetto di un reclamo da parte dei dettaglianti per presunte commissioni eccessive.
Il sistema di pagamento digitale Twint contava oltre 6 milioni di utenti alla fine del primo semestre dell’anno. Questi hanno effettuato 773 milioni di transazioni nel 2024, con un aumento del 31% rispetto all’anno precedente.
La crescita evidenzia la domanda di servizi di pagamento mobili, in particolare per gli acquisti alla cassa, si legge in una nota diffusa martedì dall’azienda. A sostegno di questa espansione, circa l’81% dei negozi accetta questo metodo di pagamento e l’84% di quelli online fa lo stesso.
Circa il 75% delle transazioni è di natura commerciale (la maggior parte delle quali in presenza), mentre una transazione su quattro avviene tra privati.
Di proprietà delle banche cantonali di Vaud e Zurigo, Postfinance, Raiffeisen, UBS, Six e Worldline, la società è stata fondata nel 2016.
All’inizio di luglio, l’associazione dei dettaglianti Swiss Retail Federation ha presentato un reclamo alla Commissione della concorrenza (Comco) contro Twint, accusandola di “abusare della sua posizione di mercato applicando commissioni eccessive”.
Il boicottaggio dei prodotti statunitensi è spesso controproducente
Dopo l'annuncio di Donald Trump di imporre alla Svizzera dazi doganali del 39%, si moltiplicano gli appelli al boicottaggio dei prodotti USA. Tuttavia, secondo gli esperti, questo tipo di reazione è spesso inefficace e potrebbe persino penalizzare l'economia elvetica.
Travail.Suisse chiede un aumento dei salari in media del 2% nel 2026
Un aumento dei salari in media del 2% per tutti i lavoratori in Svizzera nel prossimo anno per compensare l'aumento del costo della vita e porre fine al ritardo salariale accumulato negli ultimi anni.
Fare volontariato può avere conseguenze positive sulla salute mentale. Chi si impegna per gli altri rafforza infatti anche sé stesso. È quanto emerge da un sondaggio svolto in Svizzera, Germania e Austria.
Tentano di svaligiare un negozio di armi, arrestati tre francesi nel canton Vaud
Tre giovani cittadini francesi hanno tentato di svaligiare un'armeria ieri mattina presto a Yverdon-les-Bains (VD). Sono stati arrestati dopo un inseguimento durante il quale un agente ha sparato contro il loro veicolo. Nessuno è rimasto ferito.
Dopo le minacce di stragi nelle scuole, Coira valuta varie misure
Vetri di sicurezza, una maggiore formazione degli insegnanti e digitalizzare le planimetrie degli edifici: sono alcune misure che la città di Coira sta valutando e mettendo in atto per aumentare la sicurezza nelle scuole, secondo la risposta a un atto parlamentare.
Swatch ritira la pubblicità “occhi a mandorla” in Cina
Il gruppo orologiero Swatch ha ritirato una campagna pubblicitaria dopo accuse di razzismo in Cina per aver usato stereotipi razzisti sugli occhi delle persone asiatiche.
Lunedì a Washington si decide il futuro dell'Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atteso in serata alla Casa Bianca insieme ad alcuni leader europei.
Le aziende svizzere cercano di adattarsi ai dazi statunitensi
Le aziende elvetiche, che siano marchi iconici come Victorinox o realtà specialistiche come Thermoplan, cercano di adattarsi ai dazi doganali del 39% imposti dagli Stati Uniti.
