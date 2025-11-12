Tutte le polizie cantonali indosseranno la stessa uniforme

Ticino e Romandia dovranno adattarsi al resto della Svizzera. Keystone-SDA

Per creare un'immagine omogenea e ridurre i costi, le forze di polizia della Svizzera romanda e del Ticino adotteranno gradualmente tra il 2026 e il 2028 la stessa uniforme già in uso nel resto del Paese.

Keystone-ATS

In futuro, i poliziotti della Svizzera romanda e del canton Ticino indosseranno la stessa uniforme KEP, già adottata dalla maggior parte delle altre forze di polizia del Paese. Il rinnovo delle divise avverrà in più fasi tra il 2026 e il 2028.

“Le polizie latine si uniscono così agli altri Corpi di polizia svizzeri che, a partire dal 2015, hanno progressivamente adottato un’uniforme comune”, ha indicato mercoledì in una nota la Conferenza latina dei comandanti delle polizie cantonali (CLCPC).

L’obiettivo delle nuove divise KEP (per Korpsübergreifende Erneuerung Polizeiuniform, letteralmente ‘rinnovo delle uniformi della polizia di tutti i corpi’) “è garantire un’immagine omogenea delle poliziotte e dei poliziotti, ridurre i costi di acquisizione e ottimizzare la gestione logistica”, viene precisato. La logistica è stata affidata a un comitato di gestione, coordinato dalle polizie cantonali bernese e zurighese.

In futuro, i diversi Corpi di polizia manterranno una propria distinzione grazie a elementi personalizzati, come i badge e le mostrine. Una versione in grigio sarà mantenuta per agenti e assistenti di pubblica sicurezza, mentre le uniformi dei poliziotti e delle poliziotte saranno blu.

Per motivi di sostenibilità, le divise delle polizie latine non verranno sostituite tutte in una volta. I capi usurati saranno sostituiti gradualmente, in tre fasi tra il 2026 e il 2028.

