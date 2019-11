La neve caduta in anticipo alle quote più alte ha consentito a molte stazioni invernali di aprire già almeno in parte gli impianti. Ed è anche l'occasione per effettuare campagne di marketing innovative per ampliare il bacino dei frequentatori delle piste da sci.

Sci, la giornaliera a metà prezzo ad Andermatt e Sedrun 30 novembre 2019 - 20:49 Nuove offerte digitali quest'anno per gli appassionati dello sci ad Andermatt e Sedrun. La neve caduta in anticipo alle quote più alte ha consentito a molte stazioni invernali di aprire già almeno in parte gli impianti. Ed è anche l'occasione per effettuare campagne di marketing innovative per ampliare il bacino dei frequentatori delle piste da sci. È il caso del comprensorio di Andermatt-Sedrun, tra i cantoni di Uri e Grigioni. Nelle prossime settimane sarà infatti commercializzato un abbonamento metà prezzo del costo di 41 franchi che consentirà di dimezzare il prezzo della giornaliera per l'intera stagione invernale. Si tratta di un'offerta unicamente digitale concepita per fidelizzare la clientela che intende affollare le rinomate piste da sci della regione.