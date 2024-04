Treni supplementari per le imminenti festività primaverili

Le Ferrovie federali si sono attrezzate in vista dell'esodo di vacanzieri e vacanziere verso sud. Potenziati anche i collegamenti regionali Ticino-Lombardia.

tvsvizzera.it/spal con Keystone-ATS

Treni speciali e vagoni supplementari sono stati pianificati dalle Ferrovie federali svizzere (FFS) in occasione dei prossimi finesettimana, che nonostante le bizze meteorologiche di questa strana primavera, si prospettano piuttosto trafficati lungo le vie di comunicazione verso sud.

I convogli supplementari per il ponte dell’Ascensione saranno 61, mentre per la Pentecoste ne sono stati previsti 48 in più.

L’azienda federale di trasporto ha anche annunciato l’ampliamento dei treni con carrozze aggiuntive. Nel complesso, ci saranno 52’000 posti a sedere in più per il ponte dal 9 al 12 maggio e 47’000 per il fine settimana dal 18 al 20.

Questo sforzo non esclude però, avvertono le FFS, che possano comunque verificarsi affollamenti in alcuni treni.

Galleria di base a mezzo servizio

Naturalmente la galleria di base del San Gottardo continuerà ad essere parzialmente inagibile a causa del noto incidente dell’estate scorsa.

I treni che il giorno dell’Ascensione (giovedì 9 maggio) viaggiano in direzione nord-sud percorreranno tutti la vecchia linea di montagna del San Gottardo, il che comporta un allungamento dei tempi di percorrenza di circa un’ora rispetto al percorso attraverso il tunnel di base.

Questo è dovuto al fatto che la trasversale alpina, come di consueto, dal lunedì al giovedì è destinata prioritariamente al traffico merci.

Negli altri giorni interessati dalla verosimile forte affluenza di turisti e turiste, lunedì di Pentecoste compreso, la maggior parte dei convogli potrà comunque transitare nel lungo tunnel tra Bodio ed Erstfeld.

Potenziati i collegamenti TILO

Le novità riguardano anche i collegamenti regionali transfrontalieri con la Lombardia. In occasione dell’Ascensione, le FFS potenzieranno anche l’offerta dei convogli TILO tra Ticino e Milano.

In particolare, giovedì mattina 9 maggio, sono previsti due convogli aggiuntivi da Locarno alla stazione centrale del capoluogo lombardo, con coincidenza a Mendrisio per Varese e Gallarate.

Per il viaggio di ritorno di domenica pomeriggio, 12 maggio, ci saranno due collegamenti aggiuntivi da Milano Centrale al Ticino, il primo con capolinea a Lugano, il secondo a Bellinzona. Le FFS consigliano di prenotare in anticipo i posti a sedere.

