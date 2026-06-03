Tredicesima AVS, il Nazionale sceglie l’IVA

Aumento dell'IVA per pagare la tredicesima Keystone-SDA

Resta irrisolta la divergenza tra le due Camere sul finanziamento della tredicesima AVS, con il Nazionale che insiste per un aumento esclusivo dell'IVA e gli Stati che spingono per una ripartizione dell'onere anche sui contributi salariali.

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Keystone-ATS

La tredicesima AVS va finanziata con un aumento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). Lo ha ribadito mercoledì il Consiglio nazionale con 99 voti contro 97. Rimane quindi la divergenza con gli Stati, che privilegiano un finanziamento misto (IVA e contributi salariali).

Concretamente, per la Camera del popolo le finanze dell’AVS vanno risanate nel quadro della prossima grande riforma del Primo pilastro, chiamata AVS2030. Il finanziamento adottato oggi è quindi da intendersi come soluzione transitoria. L’aumento dell’IVA è infatti limitato al 2033 (e non più fino alla fine del 2030 come previsto inizialmente, allo scopo di concedere più tempo per l’elaborazione della prevista riforma dell’AVS).

Altra novità rispetto a quanto approvato in prima lettura: l’aumento dell’IVA sarà di 0,5 punti percentuali (all’8,6%), anziché di 0,7. L’aliquota ridotta applicata ai beni e servizi di prima necessità, quali le derrate alimentari, rimarrà da parte sua invariata al 2,6% per contenere l’onere supplementare per le famiglie (in prima lettura il Nazionale aveva proposto un aumento di 0,2 punti).

Esprimendosi sul principale punto che oppone le due Camere, Corina Gredig (PVL/ZH) ha sottolineato come un finanziamento mediante l’IVA sia più equo dal punto di vista generazionale rispetto a un aumento dei contributi salariali. “Se finanziamo la 13esima tramite i salari, a pagare saranno soprattutto le persone attive, coloro che oggi lavorano”, ha aggiunto la zurighese.

Per il liberale radicale zurighese Andri Silberschmidt (PLR, destra liberale) “bisogna essere onesti con la popolazione: l’AVS si trova di fronte a grandi sfide, che vanno prese sul serio”. Lo zurighese ha invitato il plenum a evitare la “politica dei cerotti, che non fa altro che rincarare il costo della vita per la popolazione attiva”.

Inutile l’opposizione del Centro e della sinistra, che avrebbero voluto sposare la soluzione proposta dal Consiglio degli Stati, ossia un aumento dei contributi AVS di 0,3 punti percentuali e un innalzamento dell’IVA di 0,4 punti.

“È una soluzione equilibrata, poiché distribuisce l’onere su più categorie: non grava eccessivamente né sulla popolazione attiva, né sui consumatori”, ha sostenuto Thomas Rechsteiner (Centro). La variante della maggioranza porta invece al prosciugamento del Fondo AVS; a quel punto si presenterà l’innalzamento dell’età pensionabile o il taglio delle prestazioni come unica alternativa possibile. “Non è esattamente per questo che il popolo ha votato”, ha sostenuto l’appenzellese.

Il dossier torna ora al Consiglio degli Stati.

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