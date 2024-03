Tre persone su quattro vivono in zone urbane

Burgdorf, nel Canton Berna, è stato promosso ad agglomerato urbano dall'UST. KEYSTONE

Sono aumentati a 52 gli agglomerati e ci sono dieci città (172) in più in Svizzera. Nei Comuni rurali si concentra solo il 14% della popolazione e il 9% degli impieghi.

tvsvizzera.it/spal con Keystone-ATS

I tre quarti (74%) della popolazione della Svizzera vive in uno dei 52 agglomerati urbani del Paese. È la fotografia riferita al 2022 impressa dall’Ufficio federale di statistica (UST) secondo cui questa quota di residenti è rimasta pressoché invariata rispetto all’inizio degli anni 2010, mentre il numero delle aree urbane è aumentato a 52 unità (+3). In crescita anche il numero delle città, salite a 172, vale a dire 10 in più.

Nei 52 agglomerati elvetici, nei quali è ricompresa la metà degli enti comunali (1’034 su 2’131), vivono 6,6 milioni di persone. Undici sono transfrontalieri. Le parti situate fuori dai confini della Svizzera hanno una popolazione di 1,5 milioni di persone e comprendono 367 Comuni.

Tre nuovi agglomerati

Dall’ultima rilevazione di 10 anni fa sono spuntati tre nuovi agglomerati, a Burgdorf (Berna), Mels-Sargans (San Gallo) e Reinach (Argovia), precisa l’UST, aggiungendo che nel complesso si osserva una relativa stabilità a livello di zone urbane con la quota della popolazione che vi vive, pressoché invariata rispetto al decennio precedente (+1,4%).

Dei 49 agglomerati definiti precedentemente, 13 hanno mantenuto lo stesso perimetro mentre il numero di “Comuni nucleo”, è generalmente aumentato. Nel contempo si riscontra una diminuzione nei Comuni nelle cinture urbane, il che indica una tendenza all’espansione delle zone centrali ad alta densità di popolazione.

I 172 Comuni definiti dall’UST “città statistiche” (+10) raggruppano la metà della popolazione (49%) e il 65% dei posti di lavoro.

Comuni urbani e rurali

Una tipologia di Comuni permette di classificare questi ultimi in base a criteri specifici, come la densità o la struttura economica. Secondo la tipologia urbano-rurale aggiornata, il 24% dei Comuni è urbano, il 49% rurale e il 27% intermedio.

Interessante rilevare che i Comuni urbani, che coprono solo il 17% del territorio, accentrano il 65% della popolazione e il 76% dei posti di lavoro. I Comuni rurali, invece, occupano il 57% del territorio, ma ospitano solo il 14% della popolazione e il 9% degli impieghi.