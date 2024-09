Trasporto merci in calo, dimezzato l’utile delle Ferrovie federali

Le minori entrate sono dovute in parte al caldo del traffico merci. Keystone / Gaetan Bally

Nel primo semestre del 2024 le Ferrovie federali svizzere (FFS) hanno trasportato più viaggiatori e sono state più puntuali che mai. Tuttavia l'utile di 50,8 milioni di franchi è pari solo alla metà di quello dello stesso periodo dell'anno precedente.

La situazione finanziaria rimane quindi tesa. Per stabilizzare le proprie finanze alle FFS sarebbe necessario un utile annuale di circa 500 milioni di franchi. Nel primo semestre dell’anno l’indebitamento netto è stato di 11,6 miliardi di franchi. Le Ferrovie federali continuano quindi a superare il grado di copertura del debito fissato dalla Confederazione per il 2030, si legge in una nota odierna.

Minori ricavi e maggiori costi

Secondo l’ex regia federale, i motivi principali del calo dell’utile sono stati i minori ricavi nel trasporto merci e i maggiori costi per l’infrastruttura e il traffico regionale. In particolare, la perdita nel trasporto merci per i primi sei mesi del 2024 è stata di 42,6 milioni di franchi.

Le FFS hanno inoltre registrato una perdita di 37,8 milioni di franchi per la manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria. Per quanto riguarda il trasporto regionale il risultato è passato da un più 18,3 milioni di franchi dell’anno precedente a un meno 5,9 milioni. Ciò è dovuto principalmente all’aumento dei costi, spiega ancora l’ex regia

Record passeggeri e treni puntuali

Nel periodo in rassegna, le FFS hanno registrato un numero record di viaggiatori. Ogni giorno, 1,34 milioni di passeggeri hanno viaggiato a bordo dei treni delle FFS. Si tratta di un aumento dello 0,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Sempre stando al comunicato, nel primo semestre dell’anno i treni passeggeri delle FFS sono stati più puntuali che mai. Il 93,8% dei convogli è arrivato in orario. Secondo le FFS, la puntualità è migliorata soprattutto nella Svizzera romanda e in Ticino. Il 98,9% delle coincidenze è stato garantito.

