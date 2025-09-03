Lanciata una campagna nazionale contro le violenze contro il personale dei trasporti pubblici

Altri sviluppi Qui Svizzera Vertenza in corso per le scarpe di On con croce svizzera prodotte in Asia Questo contenuto è stato pubblicato al L'impresa On è nuovamente oggetto di critiche a causa della croce svizzera sulle sue scarpe. Di più Vertenza in corso per le scarpe di On con croce svizzera prodotte in Asia

Altri sviluppi Qui Svizzera Preoccupa la situazione delle falde freatiche elvetiche Questo contenuto è stato pubblicato al Le falde freatiche svizzere sono sempre più sotto pressione. Il cambiamento climatico, gli inquinanti e i conflitti di utilizzo esercitano una pressione crescente su questa risorsa. Di più Preoccupa la situazione delle falde freatiche elvetiche

Altri sviluppi Qui Svizzera La direttrice di SRF Nathalie Wappler dà le dimissioni Questo contenuto è stato pubblicato al La direttrice della radiotelevisione svizzerotedesca (SRF) Nathalie Wappler si dimette. La 57enne lascerà la funzione a fine aprile 2026 dopo averla ricoperta per sei anni e mezzo, ha comunicato oggi sul proprio sito web la stessa SRF. Di più La direttrice di SRF Nathalie Wappler dà le dimissioni

Altri sviluppi Qui Svizzera Azione contro la “fast fashion” davanti a Palazzo federale Questo contenuto è stato pubblicato al Cinque tonnellate di abiti usati sono state lasciate stamattina davanti a Palazzo federale. Si tratta di un'azione simbolica di 13 organizzazioni per chiedere al Consiglio federale e al Parlamento di agire contro la "fast fashion". Di più Azione contro la “fast fashion” davanti a Palazzo federale

Altri sviluppi Qui Svizzera Alla grande parata a Pechino c’era anche Ueli Maurer Questo contenuto è stato pubblicato al L'ex consigliere federale Ueli Maurer ha partecipato alla grande parata militare organizzata a Pechino in occasione dell'80esimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale. Di più Alla grande parata a Pechino c’era anche Ueli Maurer

Altri sviluppi Qui Svizzera Frana di Blatten, l’impiego dell’esercito si è svolto senza intoppi Questo contenuto è stato pubblicato al L'intervento urgente dell'esercito a Blatten si è svolto senza intoppi, e anche la collaborazione con le autorità civili non ha riscontrato problemi. Lo indica il Consiglio federale che ha adottato mercoledì un rapporto destinato al Parlamento. Di più Frana di Blatten, l’impiego dell’esercito si è svolto senza intoppi

Altri sviluppi Qui Svizzera Licenziamento di Laurent Freixe, la stampa parla di “antefatti” Questo contenuto è stato pubblicato al L'improvviso licenziamento del CEO di Nestlé Laurent Freixe per una relazione sottaciuta con una dipendente continua a suscitare un grande interesse sulla stampa svizzera. Di più Licenziamento di Laurent Freixe, la stampa parla di “antefatti”

Altri sviluppi Qui Svizzera Accordo di libero scambio con l’India in vigore dal 1° ottobre Questo contenuto è stato pubblicato al L'accordo di libero scambio tra i Paesi dell'AELS (Associazione europea di libero scambio, di cui fa parte la Svizzera) e l'India entrerà in vigore il prossimo 1° ottobre. Di più Accordo di libero scambio con l’India in vigore dal 1° ottobre

Altri sviluppi Qui Mondo È morto Emilio Fede, ex direttore del Tg4 Questo contenuto è stato pubblicato al Il popolare giornalista italiano, Emilio Fede, che è stato direttore del Tg4, è morto all'età di 94 anni. Lo ha appreso l'agenzia di stampa ANSA. Fede era ricoverato in una residenza assistenziale per anziani a Segrate (Milano). Di più È morto Emilio Fede, ex direttore del Tg4