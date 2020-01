Enjy la terza televisione in Svizzera a trasmettere in lingua italiana,

"Il trend oggi è quello di essere contemporaneamente internazionali e locali. Per questo per noi è molto interessante avere un nostro canale tv", spiega il sindaco di St. Moritz Christian Jenny, uno dei maggiori sostenitori del progetto.

Si tratta di un canale privato e commerciale, senza il supporto del canone, che si finanzia vendendo servizi e pubblicità, in particolare per la destinazione turistica di St. Moritz e dell'Engadina.

Enjy è visibile online e su SwisscomTv. Ma Giani è in trattativa pure con le piattaforme di Cablecom e Sunrise. "Un passo alla volta. Se non si hanno grandi gruppi finanziari o editoriali alle spalle bisogna crescere piano, piano", spiega.

"Ora il sogno si è realizzato, ma ogni giorno è una battaglia", aggiunge. "Come è stato possibile? Bisogna farsi un po' furbi tecnologicamente. Noi partiamo dal web. E dunque abbiamo portato il web, la radio ed i social... dentro la tv", prosegue. "Inoltre devo ringraziare l'hotel Kulm, che ci ha messo a disposizione gli ex locali di deposito degli sci dove abbiamo creato uno studio e gli uffici".

A St. Moritz è nato Enjy, il terzo canale tv (anche) in lingua italiana della Svizzera, dopo Radiotelevisione svizzera e Teleticino. "Creare una televisione è sempre stato il mio sogno. Certo non è semplice, ci vuole una grande passione", afferma l'imprenditore luganese Filippo Giani, patròn della neonata emittente multilingue.

Trasmette da St.Moritz Enjy, la terza televisione in lingua italiana in Svizzera Di Joe Pieracci, RSI News

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Enjy, la terza televisione in lingua italiana in Svizzera Joe Pieracci, RSI News 30 gennaio 2020 - 09:56 A St. Moritz è nato Enjy, il terzo canale tv (anche) in lingua italiana della Svizzera, dopo Radiotelevisione svizzera e Teleticino. "Creare una televisione è sempre stato il mio sogno. Certo non è semplice, ci vuole una grande passione", afferma l'imprenditore luganese Filippo Giani, patròn della neonata emittente multilingue. "Ora il sogno si è realizzato, ma ogni giorno è una battaglia", aggiunge. "Come è stato possibile? Bisogna farsi un po' furbi tecnologicamente. Noi partiamo dal web. E dunque abbiamo portato il web, la radio ed i social... dentro la tv", prosegue. "Inoltre devo ringraziare l'hotel Kulm, che ci ha messo a disposizione gli ex locali di deposito degli sci dove abbiamo creato uno studio e gli uffici". Enjy è visibile online e su SwisscomTv. Ma Giani è in trattativa pure con le piattaforme di Cablecom e Sunrise. "Un passo alla volta. Se non si hanno grandi gruppi finanziari o editoriali alle spalle bisogna crescere piano, piano", spiega. Si tratta di un canale privato e commerciale, senza il supporto del canone, che si finanzia vendendo servizi e pubblicità, in particolare per la destinazione turistica di St. Moritz e dell'Engadina. "Il trend oggi è quello di essere contemporaneamente internazionali e locali. Per questo per noi è molto interessante avere un nostro canale tv", spiega il sindaco di St. Moritz Christian Jenny, uno dei maggiori sostenitori del progetto. Ecco l'intervista con Filippo Giani: