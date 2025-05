Traffico aereo, aumentano gli episodi problematici in Svizzera

Gli episodi problematici sono cresciuti del 20%. Keystone-SDA

Nel 2024 l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ha ricevuto oltre 12'500 segnalazioni d'inconvenienti nell'aviazione commerciale e da diporto. Si tratta di un aumento di circa il 20% rispetto all'anno precedente.

Keystone-ATS

La cifre emergono dall’Annual Safety Report. Entrando nel dettaglio, si legge in una sintesi della relazione divulgata oggi dall’UFAC, sono cresciuti del 40% i malfunzionamenti del GPS, del 32% i problemi durante il decollo o l’atterraggio e del 21% i danni agli aeromobili durante le operazioni a terra.

Inoltre, si è assistito a un incremento del 20% delle collisioni in volo, del 13% di quelle con animali selvatici e dell’8% degli errori di carico. Stando all’UFAC, sono saliti pure gli attacchi con laser e, in maniera significativa, i casi di passeggeri protagonisti di insulti, eccessivo consumo di alcol o atteggiamenti violenti.

L’UFAC ricorda anche come l’anno scorso si sia verificato un incidente mortale nell’aviazione commerciale. La vittima è il 23enne assistente di volo della Swiss deceduto in seguito a un atterraggio d’emergenza il 23 dicembre 2024 a Graz, in Austria.

Vi sono poi stati tre incidenti, con un totale di sei morti, nell’aviazione da diporto, oltre a un pilota di elicottero deceduto e uno gravemente ferito in seguito a uno scontro con un cavo.

Secondo l’UFAC, le notifiche sono in costante aumento dal 2019. Tale tendenza è da ricondurre principalmente a una migliore cultura della segnalazione, al ritorno del volume del traffico commerciale ai livelli pre Covid e a un maggior numero di regioni interessate da guerre, che determinano più zone in cui i segnali GPS sugli aerei sono disturbati.