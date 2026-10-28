Tra lacrime e applausi termina la carriera di Stan The Man

L'ultima partita di un grande campione Keystone / Claudio Thoma

Con l'ultima onorevole partita contro Jiri Lehecka si chiude la carriera ventennale di Stan Wawrinka, un fuoriclasse celebrato per aver brillato di luce propria e per il suo iconico rovescio.

Condividi

2 minuti

RSI Sport - Alessandro Ferrario

Aveva parlato di tristezza ma di nessuna paura per il futuro, Stan Wawrinka (ATP 151), alla vigilia del match che avrebbe potuto sancire la fine della sua storia ultraventennale nel circuito ATP. E allora, dopo la sconfitta del vodese contro Jiri Lehecka (21) per 7-5 7-6 (7/2), il timore spetta tutto a noi. Il timore di aver salutato definitivamente un campione di potenza e genialità, eccezionale rappresentante dei colori rossocrociati nell’universo tennistico, nonché una parte di cuore per tanti, tantissimi appassionati.

Il servizio del TG 12.30 della RSI del 28 ottobre 2026:

Contenuto esterno

Sarebbe inutile parlare dei tre Slam conquistati nell’era dei Big Three, dei 16 titoli totali o delle 985 partite in cui Stan The Man ci ha deliziato, con quel rovescio a una mano che oggi perde il suo più strenuo difensore. Inutile e ingeneroso, perché la carriera del 41enne ha scritto pagine di emozioni, più che di numeri, capaci di raccontare e farci vivere il sogno di chi, pur condividendo spazio e tempo con l’amico Federer, nonché momenti indelebili quali l’oro olimpico di Pechino 2008 e la Davis del 2014, è stato comunque in grado di brillare di luce propria, sino all’ultima partita.

Una partita che, per dovere di cronaca, Stan ha pienamente onorato, lottando come un leone in gabbia contro qualcosa di più che Lehecka: il tempo. E così, sono stati solo un servizio perso sul 5-5 nel primo set e il tie-break nel secondo a domare The Man, opposto a un avversario di ben 16 anni più giovane, in piena rampa di lancio all’interno di quel palcoscenico che lui, fino alla fine, è riuscito a omaggiare.

Contenuto esterno

Contenuto esterno

Contenuto esterno

Articoli più popolari

Preferire TVSvizzera.it su Google Vedi più articoli di TVSvizzera.it nei risultati di Google. Per saperne di più Chiudi