Ex dipendente delle FFS condannato a 4 anni e 7 mesi per truffa

TPF: ex dipendente delle FFS condannato a 4 anni e 7 mesi Keystone-SDA

Un ex dipendente delle FFS è stato condannato a quattro anni e sette mesi di prigione per aver sottratto 8,7 milioni di franchi all'azienda tramite un sistema di fatture false.

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Keystone-ATS

Il Tribunale penale federale (TPF) di Bellinzona ha condannato giovedì un ex dipendente delle FFS a quattro anni e sette mesi di detenzione. L’uomo avrebbe sottratto nel corso degli anni all’ex regia federale circa 8,7 milioni di franchi.

Grazie a un sistema di società di copertura e con l’aiuto di quattro complici, il 54enne si sarebbe arricchito ricorrendo a fatture false relative a prestazioni fittizie.

Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) aveva chiesto sei anni e cinque mesi di carcere, la difesa una pena di 32 mesi, di cui dieci da scontare.

L’uomo era accusato di ripetuta infedeltà nella gestione pubblica, truffa per mestiere, riciclaggio di denaro aggravato e ripetuta falsità in documenti. Poiché a casa sua è stato sequestrato un coltello a serramanico vietato, l’uomo doveva rispondere anche di violazione della legge sulle armi.

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