Ex dipendenti dell’USTRA condannati per aver evaso la tassa sul CO2

Altri sviluppi Qui Svizzera Swatch replica ai dazi statunitensi con un orologio speciale Questo contenuto è stato pubblicato al Swatch risponde ai dazi americani lanciando un'edizione speciale che gioca sulla tariffa del 39% imposta sulle importazioni di merci svizzere, promettendo di smettere di venderla "non appena gli Stati Uniti modificheranno i loro dazi doganali". Di più Swatch replica ai dazi statunitensi con un orologio speciale

Altri sviluppi Qui Svizzera Ecco le misure per evitare deragliamenti come quello del Gottardo nel 2023 Questo contenuto è stato pubblicato al L'ufficio federale dei trasporti (UFT) ha diramato fiovedì le nuove misure di sicurezza per i carri merci, volte a evitare altri incidenti come quello avvenuto nel tunnel di base del San Gottardo nel 2023. Di più Ecco le misure per evitare deragliamenti come quello del Gottardo nel 2023

Altri sviluppi Qui Svizzera “No” degli Stati a una migliore regolamentazione dell’aiuto al suicidio Questo contenuto è stato pubblicato al In Svizzera, l'aiuto al suicidio non sarà meglio regolamentato. Oggi - 22 voti contro 16 e 7 astenuti - il Consiglio degli Stati ha respinto una mozione in tal senso. Di più “No” degli Stati a una migliore regolamentazione dell’aiuto al suicidio

Altri sviluppi Qui Svizzera Greenpeace allestisce un barile nucleare nella gola del Reno Questo contenuto è stato pubblicato al L'organizzazione ambientalista Greenpeace ha installato giovedì un enorme bidone di scorie nucleari nella gola del Reno, vicino a Versam, nel canton Grigioni. Di più Greenpeace allestisce un barile nucleare nella gola del Reno

Altri sviluppi Qui Svizzera Il produttore israeliano di carne sintetica Aleph Farms s’insedia nel canton Zurigo Questo contenuto è stato pubblicato al Un'azienda israeliana che produce carne sintetica potrebbe presto iniziare la produzione a Kemptthal, nel canton Zurigo. Aleph Farms ha annunciato giovedì la firma di una dichiarazione d'intenti con la società The Cultured Hub, creata da un consorzio con Migros, Givaudan e Bühler. Di più Il produttore israeliano di carne sintetica Aleph Farms s’insedia nel canton Zurigo

Altri sviluppi Qui Svizzera Più tutela per chi subisce infortuni in gioventù Questo contenuto è stato pubblicato al Occorre fornire una migliore tutela a chi subisce un infortunio prima di essere assicurato, come le persone la cui incapacità lavorativa è determinata da ricadute o da postumi tardivi di un problema fisico patito in gioventù. Di più Più tutela per chi subisce infortuni in gioventù

Altri sviluppi Qui Svizzera Via il colore pelle dai criteri di ricerca nel sistema di ricerca della fedpol, Zurigo e Berna non ci stanno Questo contenuto è stato pubblicato al Sta facendo molto discutere la nuova direttiva dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) relativa alla rimozione dell'indicazione del colore della pelle nel sistema di ricerca Ripol. Di più Via il colore pelle dai criteri di ricerca nel sistema di ricerca della fedpol, Zurigo e Berna non ci stanno

Altri sviluppi Qui Svizzera Il Nazionale vuole il finanziamento della 13esima AVS solo con un aumento dell’IVA Questo contenuto è stato pubblicato al La tredicesima AVS va finanziata esclusivamente tramite un aumento di 0,7 punti percentuali - per il momento limitato al 2030 - dell'imposta sul valore aggiunto. Lo ha deciso mercoledì il Consiglio nazionale con 108 voti contro 88 (2 gli astenuti). Di più Il Nazionale vuole il finanziamento della 13esima AVS solo con un aumento dell’IVA

Altri sviluppi Qui Mondo Droni russi sulla Polonia, la NATO pronta a rispondere Questo contenuto è stato pubblicato al I Paesi dell'Alleanza atlantica reagiscono con fermezza all'invasione dello spazio aereo polacco da parte di decine di droni provenienti dalla Bielorussia. Di più Droni russi sulla Polonia, la NATO pronta a rispondere