Condannato per corruzione l’ex responsabile di Gunvor

Altri sviluppi Un nuovo ritardo dell’esercito Questo contenuto è stato pubblicato al L'acquisto di mezzi di telecomunicazione più moderni da parte delle forze armate elvetiche non verrà completato prima del 2035, ossia tre anni dopo il previsto. Di più Un nuovo ritardo dell’esercito

Altri sviluppi Dazi, la Seco invita a discutere con Washington Questo contenuto è stato pubblicato al È ancora troppo presto per valutare l'impatto di eventuali dazi statunitensi sui medicinali svizzeri: lo sostiene la direttrice della Seco Helene Budliger Artieda in un'intervista apparsa oggi sui giornali di lingua tedesca del gruppo Tamedia. Di più Dazi, la Seco invita a discutere con Washington

Altri sviluppi Kasparov alla Svizzera: “Invece di conferenze servono le armi” Questo contenuto è stato pubblicato al Garry Kasparov, campione di scacchi e uno dei più noti dissidenti russi, non manca di mostrare delusione nei confronti della Svizzera. Di più Kasparov alla Svizzera: “Invece di conferenze servono le armi”

Altri sviluppi UBS: “Fra pochi giorni il tasso ipotecario di riferimento scenderà” Questo contenuto è stato pubblicato al Buone notizie in arrivo per gli inquilini: fra dieci giorni il tasso ipotecario di riferimento scenderà, affermano gli analisti di UBS. Rimarrà poi allo stesso livello per il resto dell'anno. Di più UBS: “Fra pochi giorni il tasso ipotecario di riferimento scenderà”

Altri sviluppi La visita di Ignazio Cassis in Romania Questo contenuto è stato pubblicato al Il ministro degli esteri elvetico ha discusso con il premier rumeno di cooperazione, ma anche della guerra in Ucraina. Di più La visita di Ignazio Cassis in Romania

Altri sviluppi La persecuzione di jenisch e manouche/sinti è stata un “crimine contro l’umanità” Questo contenuto è stato pubblicato al Uno studio commissionato dal Governo elvetico ha stabilito che, anche se non c'è stato genocidio, l'allontanamento di centinaia di bambini dalle loro famiglie nomadi tra il 1926 e il 1973 può essere classificato come crimine contro l'umanità. Di più La persecuzione di jenisch e manouche/sinti è stata un “crimine contro l’umanità”

Altri sviluppi Trasforma albero in un gigantesco fallo, ma il Comune non ci sta Questo contenuto è stato pubblicato al Costretto a potare un albero del suo giardino per via di un vicino lo trasforma in una scultura particolare, creando un gigantesco fallo che punta verso l'alto, ma il comune non apprezza e impone l'abbattimento: sul caso si esprimeranno i tribunali. Di più Trasforma albero in un gigantesco fallo, ma il Comune non ci sta

Altri sviluppi L’UE vede gli accordi con la Svizzera come un pacchetto unico Questo contenuto è stato pubblicato al L'Unione europea considera gli accordi con Berna come un pacchetto unico. Lo ha dichiarato il capo negoziatore UE durante una seduta di una commissione del Parlamento europeo a Bruxelles. Oggi il legislativo ha esaminato per la prima volta i negoziati conclusi. Di più L’UE vede gli accordi con la Svizzera come un pacchetto unico

Altri sviluppi Media internazionali meno critici nei confronti della Svizzera nel 2024 Questo contenuto è stato pubblicato al Complice anche la conferenza sulla pace in Ucraina al Bürgenstock (NW) che ha attirato l'attenzione internazionale, nel 2024 i media esteri hanno parlato della Svizzera in modo meno critico, e intenso, rispetto ai due anni precedenti. Di più Media internazionali meno critici nei confronti della Svizzera nel 2024