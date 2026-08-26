Tiefencastel e Alvaneu saranno siti di ricollocazione degli abitanti di Brienz

Un futuro per gli abitanti di Brienz Keystone-SDA

I residenti del villaggio di Brienz/Brinzauls, minacciato da una frana, verranno ricollocati a Tiefencastel e Alvaneu/Alvagni, come deciso all'unanimità dall'assemblea comunale.

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Keystone-ATS

L’assemblea comunale di Albula/Alvra (canton Grigioni) ha designato martedì sera Tiefencastel e Alvaneu/Alvagni come luoghi di ricollocazione nell’ambito dei piani di trasferimento di residenti del villaggio di Brienz/Brinzauls, un tempo minacciato da una frana.

I 42 elettori presenti hanno approvato la proposta all’unanimità, ha dichiarato a Keystone-ATS il responsabile della comunicazione Christian Gartmann.

Il Comune ha ricevuto 42 richieste di ricollocazione da parte dei proprietari di abitazioni principali e secondarie a Brienz/Brinzauls. A luglio, l’assemblea comunale ha approvato un credito lordo di 82,5 milioni di franchi per la ricollocazione.

Il progetto è stato avviato a causa del rischio di frana. In diverse occasioni e per mesi, gli abitanti hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni.

Nel frattempo hanno potuto farvi ritorno. Una galleria di drenaggio ha contribuito a stabilizzare notevolmente la situazione. Alcune cadute di massi sono state considerate prive di rischi.

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