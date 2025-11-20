Operazione congiunta di tre polizie cantonali contro un sequestro di ostaggi

L'esercitazione si è tenuta a metà novembre in diverse località nei cantoni di Zugo, Turgovia e Ticino. Keystone-SDA

Per garantire un'efficace collaborazione in caso di emergenza, le polizie di Ticino, Turgovia e Zugo hanno svolto un'esercitazione congiunta simulando una complessa presa d'ostaggi.

Le polizie cantonali di Ticino, Turgovia e Zugo hanno simulato, nell’ambito di un’esercitazione intercantonale, la gestione di una presa di ostaggi e di un rapimento. L’obiettivo era di garantire che il coordinamento tra i Cantoni funzioni in caso di emergenza.

È la prima volta che i tre corpi di polizia hanno affrontato insieme una situazione molto complessa di questo tipo, hanno indicato giovedì in una nota congiunta. L’esercitazione, che si è svolta a metà novembre in diverse località nei cantoni di Zugo, Turgovia e Ticino, si è articolata in varie fasi: dalla prima segnalazione, alle misure tattiche e alle indagini, fino alla gestione operativa congiunta dell’evento.

Sulla base della valutazione dell’esercitazione, i tre corpi di polizia verificheranno ora i processi, i mezzi d’intervento e le infrastrutture esistenti. Ciò dovrebbe garantire che, in caso di emergenza reale, la collaborazione intercantonale funzioni in modo professionale e affidabile, viene ancora precisato.

