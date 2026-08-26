Thusis ricorda le vittime dell’incendio

GR: Thusis ricorda le vittime dell'incendio Keystone-SDA

Una commemorazione ecumenica è stata organizzata a Thusis per unire la comunità nel ricordo delle quattro vittime dell'incendio di venerdì scorso e per mostrare solidarietà ai loro familiari.

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Keystone-ATS

Mercoledì sera nella chiesa cattolica di Thusis (canton Grigioni) si terrà una commemorazione ecumenica per ricordare le quattro vittime decedute lo scorso venerdì in un incendio. Il momento di raccoglimento è indirizzato anche ai familiari e alle altre persone colpite.

“La catastrofe del 21 agosto a Thusis ha colpito in modo profondo diverse persone. Ha lasciato dietro di sé parenti, amici e un’intera comunità in lutto”. Sono le parole apparse su un annuncio congiunto firmato dal Comune di Thusis, la parrocchia cattolica di Thusis e quella evangelica di Thusis-Masein.

La celebrazione sarà un momento per stare assieme e ricordare le quattro vittime decedute nell’incendio divampato in un edificio nella notte fra giovedì e venerdì scorso. “In questo momento difficile vogliamo essere uniti come comunità e dare un segnale di solidarietà”, continua la nota.

L’identificazione dei corpi è tuttora in corso, ha dichiarato mercoledì mattina un portavoce della Polizia cantonale dei Grigioni a Keystone-ATS. Pure le indagini sulle cause che hanno scatenato il rogo perdurano.

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