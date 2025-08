L’FC Zurigo denuncia un parlamentare UDC per le sue accuse di discriminazione

Questo contenuto è stato pubblicato al Le catastrofi naturali nel primo semestre 2025 hanno provocato danni per 135 miliardi di dollari (109 miliardi di franchi al cambio attuale).

Altri sviluppi

Posta, forti critiche ad alcuni aspetti della revisione dell’ordinanza

Questo contenuto è stato pubblicato al L'ordinanza sulle poste contiene aspetti problematici: non piacciono la maggiore flessibilità nella consegna a domicilio di lettere, nonché l'obbligo di recapitare gli invii non più in ogni casa abitata ma solo negli insediamenti abitati tutto l'anno.

Di più Posta, forti critiche ad alcuni aspetti della revisione dell’ordinanza