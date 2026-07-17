Polacco fermato in dogana con 40 colonie di api non dichiarate nel furgone

Una parte degli insetti volava liberamente all'interno del furgone. Keystone-SDA

Un furgone che trasportava 40 colonie di api senza le autorizzazioni necessarie è stato respinto al confine svizzero, e il conducente è stato multato per l'infrazione.

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Keystone-ATS

A inizio luglio le guardie di confine al valico di Tegärwilen, in Turgovia, hanno respinto un furgone che trasportava 40 colonie di api senza le necessarie autorizzazioni. Lo ha comunicato venerdì l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

Alla guida del veicolo, immatricolato in Svizzera, vi era un cittadino polacco di 40 anni. Le api erano trasportate in cassette di legno nel vano di carico e una parte degli insetti, il cui valore complessivo ammontava a diverse migliaia di franchi, volava liberamente all’interno del furgone.

Poiché le colonie non erano state dichiarate e non era stata richiesta l’apposita autorizzazione, all’autista è stato negato l’ingresso nella Confederazione, precisa l’UDSC.

L’importazione di colonie di api in Svizzera è soggetta a disposizioni e normative sanitarie, e dev’essere dichiarata preventivamente all’Ufficio veterinario cantonale competente.

L’uomo è stato inoltre multato per alcune centinaia di franchi.

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