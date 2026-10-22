Erwin Sperisen condannato in via definitiva a 14 anni carcere

TF: Erwin Sperisen condannato in via definitiva a 14 anni carcere Keystone-SDA

La condanna a 14 anni di carcere per l'ex capo della polizia guatemalteca Erwin Sperisen è diventata definitiva dopo che il Tribunale federale ha respinto il suo ricorso per complicità in assassinio.

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Keystone-ATS

In una sentenza pubblicata oggi, il Tribunale federale (TF) ha respinto il ricorso di Erwin Sperisen contro la sua condanna per complicità in assassinio. L’ex capo della polizia guatemalteca è così condannato in via definitiva a 14 anni di carcere.

Nel 2024 il Tribunale cantonale ginevrino aveva stabilito che, quando Sperisen era a capo della polizia del Guatemala, sette detenuti erano stati giustiziati nel 2006 durante un’operazione nel carcere guatemalteco di Pavon, caduto sotto il controllo dei narcotrafficanti.

I giudici ginevrini avevano ritenuto che il ruolo di Sperisen fosse effettivamente quello di un complice. In una sentenza di novanta pagine, il Tribunale federale conferma ora in ogni punto il verdetto della giustizia ginevrina.

L’oggi 56enne Sperisen ha la doppia cittadinanza svizzera e guatemalteca. Nel 2007 si è rifugiato con la sua famiglia a Ginevra, dove è stato arrestato nel 2012. Da allora, è stato giudicato quattro volte dalla giustizia ginevrina, che lo ha ogni volta riconosciuto colpevole di complicità in assassinio. Da 14 anni, si trova quindi in condizioni di privazione della libertà, tra detenzione preventiva, arresti domiciliari e condanna al carcere.

Nel frattempo, Sperisen ha presentato un altro ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Egli accusa la Svizzera di diniego di giustizia, poiché al momento della presentazione del ricorso, nel mese di settembre, il suo procedimento era in corso da oltre 14 anni e il Tribunale federale non aveva emesso alcuna sentenza dopo oltre 20 mesi.

La scorsa settimana, l’ex capo della polizia del Guatemala ha inoltre chiesto la ricusazione del giudice federale Giuseppe Muschietti, presidente della prima Corte di diritto penale del TF. I suoi avvocati denunciavano in particolare la lentezza della procedura.

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