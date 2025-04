La corsa dei maialini di Olma occupa il Tribunale federale

La corsa dei maialini di Olma. Keystone-SDA

La corsa dei maialini di Olma non è una competizione e non può essere autorizzata in qualità di scommessa sportiva locale da San Gallo.

Keystone-ATS

È il punto di vista difeso con successo dall’Autorità intercantonale di vigilanza sui giochi in denaro (GESPA) davanti al Tribunale federale (TF).

Durante la più grande fiera agricola della Svizzera, i maialini devono correre il più velocemente possibile verso la mangiatoia collocata alla fine della pista, incoraggiati dagli spettatori che scommettono sui loro favoriti.

Per la GESPA questo evento, che suscita tanto entusiasmo, deve essere autorizzato con una designazione conforme alla legge sui giochi in denaro. Per questo motivo si è quindi rivolta al TF dopo che il Tribunale amministrativo di San Gallo non ha voluto entrare nel merito del suo appello contro la licenza concessa dalla polizia comunale di San Gallo. L’Alta corte di Losanna ammette il ricorso e ritiene che la GESPA abbia il diritto di controllare se le giocate sui maiali siano scommesse o lotterie.

Scommesse sportive locali

Nel 2019, l’autorità aveva richiamato l’attenzione del Cantone sul fatto che poteva autorizzare scommesse solo su eventi sportivi locali e che la corsa dei maialini non poteva essere considerata tale. Poiché un permesso era stato comunque rilasciato, la GESPA ha presentato ricorso.

Nelle sue considerazioni il TF ricorda che le autorità cantonali hanno la facoltà di autorizzare “giochi di piccola estensione” come lotterie, scommesse sportive locali o tornei di poker. Tuttavia, tali autorizzazioni devono essere comunicate alla GESPA.

Per evitare sviluppi indesiderati nelle pratiche cantonali, l’autorità verifica la conformità dei permessi al diritto federale. Inoltre, si assicura che questi giochi di piccola estensione non avrebbero dovuto essere classificati “giochi di grande estensione”.

Quest’ultima definizione si applica alle lotterie, alle scommesse sportive e ai giochi di destrezza proposti secondo un sistema automatico, a livello intercantonale oppure online. L’autorizzazione di tali giochi in denaro è affidata alla GESPA.