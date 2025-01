Tentava di passare il confine con articoli in pelle di animali protetti, denunciato

Alcuni degli articoli erano in pelle di coccodrillo del Nilo. KEYSTONE

Un 25enne ha tentato di entrare in Italia dalla Svizzera con accessori fabbricati in Svizzera con pelli di animali protetti.

ANSA

Un cittadino italiano residente in Svizzera è stato fermato al valico doganale di Uggiate con Ronago (Como) in possesso di numerosi accessori di abbigliamento realizzati con pelli esotiche da parte di una nota società svizzera operante nel settore dell’abbigliamento di lusso.

Le pelli appartenevano ad animali di specie protette in base alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale, nota come C.I.T.E.S. (Convention on International Trade of Endangered Species). In alligatore del Mississipi (alligator mississippiensis), pitone delle rocce birmano (python bivittatus), pitone reticolato (malayopython reticulatus) e coccodrillo del Nilo (crocodylus niloticus).

“La merce sequestrata – si legge in una nota – 22 borse, 18

cinture e ben 30 calzature aveva un valore complessivo di circa

25’000 euro”.

Il 25enne è stato denunciato.