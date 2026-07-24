Le PMI svizzere si aprono all’e-commerce con Temu

Temu e SKV: favorire accesso PMI svizzere a mercato in rete Keystone-SDA

Un'intesa tra l'Associazione Svizzera delle PMI e la piattaforma cinese Temu è stata siglata per aiutare le aziende locali a entrare nel commercio online, nonostante le critiche che circondano il gigante dell'e-commerce.

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Keystone-ATS

La piattaforma di commercio online cinese Temu e l’Associazione Svizzera delle PMI (SKV) hanno deciso d’intraprendere una collaborazione per favorire l’accesso delle aziende elvetiche al commercio in rete. Le due entità hanno firmato una dichiarazione di intenti e stanno progettando un programma comune per l’anno in corso e il prossimo.

Tra le iniziative previste figurano corsi di formazione, lo scambio di informazioni ed esempi pratici di aziende svizzere che già vendono su Internet, si legge in un comunicato diffuso venerdì. L’obiettivo è abbattere le barriere all’ingresso nell’e-commerce e promuovere la digitalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI).

Secondo Temu la collaborazione dovrebbe inoltre favorire l’accesso delle PMI a nuovi gruppi di clienti. Per questi ultimi il gigante cinese prevede maggior scelta di prodotti e consegne più rapide.

L’SKV rappresenta, secondo sue indicazioni, circa 9’000 imprese, per un totale attorno ai 40’000 dipendenti. Inoltre, attraverso le sue pubblicazioni e le piattaforme economiche regionali, l’associazione raggiunge decine di migliaia di imprenditori e imprenditrici.

Dal canto suo, Temu si occupa di trasferire i beni direttamente da produttori e commercianti ai clienti finali. La piattaforma è attiva in Svizzera da maggio 2023 e da settembre 2025 è aperta per i produttori locali. Da allora le aziende elvetiche possono vendere i loro prodotti direttamente tramite sul sito.

Tuttavia, Temu finisce regolarmente nel mirino delle critiche internazionali. Autorità e organizzazioni di protezione dei consumatori verificano se sulla piattaforma vengano rispettate tutte le norme in materia di sicurezza dei prodotti, tutela dei clienti e protezione dei dati. Inoltre, i dettaglianti criticano la pressione concorrenziale esercitata dalle importazioni dirette dalla Cina a prezzi molto convenienti. Temu respinge le accuse e fa riferimento alle misure adottate per garantire il rispetto dei requisiti di legge.

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