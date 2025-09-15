Temu apre la piattaforma per i commercianti svizzeri

Altri sviluppi Qui Svizzera Il Tribunale federale ha accolto 1’200 persone per i suoi 150 anni Questo contenuto è stato pubblicato al Nel fine settimana circa 1'200 persone hanno visitato il palazzo di giustizia di Mon Repos a Losanna: giudici e collaboratori erano a disposizione del pubblico per rispondere alle domande. Di più Il Tribunale federale ha accolto 1’200 persone per i suoi 150 anni

"Knabenschiessen" di Zurigo, vince un 16enne
Il 16enne Cla Meier ha vinto l'edizione di quest'anno dello "Knabenschiessen", la tradizionale gara di tiro degli adolescenti zurighesi.

Una serie di monete d'argento per celebrare l'aviazione svizzera
L'ha coniata Swissmint, la prima sarà disponibile dal 18 settembre sul negozio online della Zecca federale, annuncia questa in un comunicato odierno, ed è dedicata ai "Pionieri dell'aviazione svizzera".

Il sindacato Unia denuncia importanti divari salariali
L'anno scorso i quadri dirigenti delle grandi imprese svizzere hanno guadagnato 143 volte più dei loro impiegati meno remunerati.

Galleria di base del San Gottardo, anticipata la sostituzione binari
I 228 chilometri di binari dovranno essere sostituiti prima del previsto. I lavori dovrebbero svolgersi tra il 2032 e il 2034. Non è prevista un'interruzione totale della linea.

Abbattuta una giovane lince nel canton di Neuchâtel
L'animale, che era in condizioni di salute preoccupanti e faticava ad abituarsi alla vita selvaggia, aveva dato una zampata a una passante.

Archiviato il caso sulla fuga di dati del dipartimento di giustizia zurighese
La procura zurighese ha archiviato il caso riguardante la fuga di dati del Dipartimento di giustizia avvenuta nel 2022. In seguito alle indagini, le accuse non sono risultate imputabili ad alcuna persona o sono ormai in prescrizione.

Studenti stranieri all'ETHZ, nessun calo nelle iscrizioni nonostante l'aumento delle tasse
L'aumento delle tasse universitarie presso il Politecnico federale di Zurigo (ETHZ) per le studentesse e gli studenti stranieri non ha finora comportato alcun calo nel numero d'iscrizioni.

Si levano voci critiche contro le nuove prescrizioni sul traffico merci
Le misure annunciate ieri dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT) per aumentare la sicurezza del trasporto merci, in seguito all'incidente nel tunnel di base del San Gottardo del 2023, scontentano l'Associazione svizzera proprietari raccordi e carri privati (VAP).