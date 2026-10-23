Le tecnologie sportive rappresentano un “comparto significativo dell’economia svizzera”

La tecnologia applicata allo sport, «un settore importante dell’economia svizzera» Keystone-SDA

L'industria svizzera della tecnologia sportiva, con un fatturato di 8 miliardi di franchi e 17'000 posti di lavoro, è un settore paragonabile alla biotecnologia ma soffre di scarsa visibilità, secondo un nuovo studio.

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Keystone-ATS

La tecnologia applicata allo sport rappresenta un comparto significativo dell’economia svizzera, con oltre 400 aziende, un fatturato stimato di 8 miliardi di franchi e circa 17’000 posti di lavoro a tempo pieno.

Le dimensioni sono paragonabili a quelle dell’industria biotecnologica, secondo uno studio (“Swiss SportsTech Report”) pubblicato giovedì e commissionato da Swiss Olympic – che è nel contempo il comitato olimpico nazionale nonché l’associazione federativa dello sport elvetico – e realizzato con le società di consulenza PwC e Generis.

Il ramo comprende imprese che sviluppano prodotti, materiali, processi, piattaforme e servizi destinati allo sport, oppure adattano tecnologie esistenti alle esigenze degli atleti e delle organizzazioni sportive. Nonostante la presenza di importanti centri di ricerca e poli industriali, la filiera rimane però ancora poco visibile, affermano gli autori della ricerca. Tra le raccomandazioni dello studio figura la possibilità di istituire un’organizzazione nazionale dedicata appunto al cosiddetto Sportstech, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra sport ed economia, aumentare la visibilità internazionale delle imprese e favorire l’accesso a nuovi capitali per la crescita.

Le prospettive appaiono positive: l’88% delle aziende del ramo interpellate prevede un aumento del fatturato nei prossimi due anni. Secondo il coautore dello studio Mike Kurt il comparto offre alla Svizzera l’opportunità di aprire nuovi mercati, accelerare l’innovazione e rafforzare sia la competitività internazionale, sia lo sport d’élite.

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