Tappa zurighese per Carlo XVI Gustavo, re di Svezia

Re Carlo XVI Gustavo è stato accolto dalla presidente del Governo zurighese, Carmen Walker. Keystone-SDA

Una visita non particolarmente pubblicizzata ha portato il re Carlo XVI Gustavo di Svezia nel canton Zurigo, dove ha incontrato le autorità locali e visitato centri di eccellenza come il Politecnico federale.

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Keystone-ATS

Il re Carlo XVI Gustavo di Svezia ha visitato il canton Zurigo, senza che l’evento venisse particolarmente pubblicizzato. Lunedì è stato ospite, tra l’altro, del Politecnico federale di Zurigo (ETHZ).

Il re e la sua delegazione hanno visitato il Parco dell’Innovazione di Dübendorf, dove sono stati accolti dalla presidente del Governo zurighese, Carmen Walker Späh. Successivamente, il programma prevedeva visite ad alcune aziende e al già citato ETHZ.

La permanenza del re si è conclusa con una cena presso la Zunfthaus zur Meisen, nel centro della città. Secondo quanto riportato in un comunicato del Cantone pubblicato martedì, Walker Späh ha affermato che la visita è stata caratterizzata da grande interesse reciproco e da profonda stima.

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