Tappa zurighese per Carlo XVI Gustavo, re di Svezia
Una visita non particolarmente pubblicizzata ha portato il re Carlo XVI Gustavo di Svezia nel canton Zurigo, dove ha incontrato le autorità locali e visitato centri di eccellenza come il Politecnico federale.
Il re Carlo XVI Gustavo di Svezia ha visitato il canton Zurigo, senza che l’evento venisse particolarmente pubblicizzato. Lunedì è stato ospite, tra l’altro, del Politecnico federale di Zurigo (ETHZ).
Il re e la sua delegazione hanno visitato il Parco dell’Innovazione di Dübendorf, dove sono stati accolti dalla presidente del Governo zurighese, Carmen Walker Späh. Successivamente, il programma prevedeva visite ad alcune aziende e al già citato ETHZ.
La permanenza del re si è conclusa con una cena presso la Zunfthaus zur Meisen, nel centro della città. Secondo quanto riportato in un comunicato del Cantone pubblicato martedì, Walker Späh ha affermato che la visita è stata caratterizzata da grande interesse reciproco e da profonda stima.
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