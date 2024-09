Tamedia taglia 55 posti nelle redazioni dopo la riorganizzazione

Meno tagli del previsto. Keystone-SDA

Non 90, ma 55: è diminuito il numero di posti di lavoro che Tamedia taglierà in seguito alla sua riorganizzazione.

Keystone-ATS

Saranno 55 i posti di lavoro a tempo pieno soppressi dall’editore zurighese Tamedia nelle sue redazioni e non 90 come annunciato in precedenza. I tagli avverranno in seguito alla riorganizzazione delle stesse, attualmente in corso. Lo rende noto martedì l’azienda.

In Romandia, dove è prevista una riduzione di 25 impieghi, le redazioni di Tribune de Genève, 24heures e Matin Dimanche ne formeranno una sola.

Per quanto riguarda la Svizzera tedesca, dove spariranno 30 posti a tempo pieno, le redazioni dei giornali regionali di Zurigo (Landbote, Zürichsee-Zeitung, Zürcher Unterländer) e della SonntagsZeitung saranno integrate in quella di Zurigo e gestite centralmente dalla caporedattrice Raphaela Birrer. Nella regione di Berna, la redazione delle testate dell’Oberland (Thuner Tagblatt, Berner Oberländer) sarà diretta da Wolf Röcken, caporedattore della Berner Zeitung.