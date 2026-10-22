SZ: rissa con morto, saluti nazisti la causa

SZ: rissa con morto, saluti nazisti la causa Keystone-SDA

Una rissa, che sarebbe stata scatenata da saluti nazisti a Tuggen (canton Svitto), è finita in tragedia con la morte di un 27enne tedesco e l'arresto di un 42enne svizzero.

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Keystone-ATS

Un tedesco di 27 anni è rimasto ucciso nel corso di una rissa scoppiata nella notte fra sabato e domenica a Tuggen (canton Svitto). Secondo quanto riferisce la procura svittese, all’origine dell’alterco con conseguenze tragiche vi sono verosimilmente dei saluti nazisti.

Il Ministero pubblico cantonale, sollecitato da Keystone-ATS, ha fatto sapere che fra le cinque e le dieci persone hanno partecipato allo scontro. In precedenza alcuni dei presenti – che si trovavano a un afterparty dopo un concerto in un locale per eventi – avrebbero fatto il noto gesto contraddistinto dal braccio destro teso.

La polizia svittese ha già arrestato domenica sera un cittadino svizzero di 42 anni in relazione all’accaduto. Stando alla procura sono però diverse le persone al centro delle indagini al momento in corso. L’esatta dinamica dei fatti è ancora oggetto di accertamenti.

Dopo le prime cure ricevute sul posto, la vittima era stata trasportata con l’elicottero in un ospedale di un altro cantone. Qui era in seguito deceduta a causa delle gravi ferite riportate nella colluttazione.

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