Swisstopo festeggia i 100 anni del suo servizio di volo

Swisstopo festeggia i 100 anni del suo servizio di volo Keystone-SDA

In occasione del suo centenario, il servizio di riprese aeree di swisstopo celebra un secolo di attività fondamentale che ha rivoluzionato la cartografia, la pianificazione e la sicurezza del territorio svizzero.

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Keystone-ATS

Il servizio di riprese aeree di swisstopo festeggia il suo centenario. Dal 1926, le riprese aeree effettuate sopra la Svizzera svolgono un ruolo fondamentale nella cartografia, nella pianificazione del territorio, nella sicurezza e nella gestione dei pericoli.

Il Servizio topografico nazionale ha iniziato a fotografare la Svizzera dall’alto nel 1926, in un’epoca in cui l’aviazione era ancora agli albori. Cento anni dopo, swisstopo ripercorre questa avventura tecnologica che ha profondamente trasformato la cartografia e la misurazione del territorio svizzero.

Anziché mappare il Paese esclusivamente da terra, i pionieri del servizio di volo hanno scelto di utilizzare gli aerei per effettuare riprese dall’alto. Questo metodo, chiamato fotogrammetria aerea, ha permesso di produrre mappe più precise, più rapidamente e a costi inferiori, indica swisstopo in un comunicato pubblicato oggi.

Le missioni del servizio di volo si sono progressivamente ampliate. Già dal 1929 venivano effettuati voli per monitorare il livello del Rodano, mentre i ghiacciai sono oggetto di monitoraggio aereo dalla fine degli anni ’40. Le immagini raccolte nel corso dei decenni costituiscono oggi una memoria visiva dell’evoluzione del paesaggio svizzero, segnata in particolare dall’urbanizzazione e dai cambiamenti ambientali.

Dati essenziali

Le fotografie aeree rimangono al centro della produzione dei geodati ufficiali. Servono per elaborare le carte nazionali, i modelli digitali del terreno o ancora i dati utilizzati per la pianificazione delle infrastrutture, la protezione dell’ambiente e la gestione delle situazioni di crisi. In caso di catastrofi naturali, le immagini ottenute tramite il “rapid mapping” consentono ad esempio alle autorità di avere rapidamente una visione d’insieme della situazione.

Swisstopo sottolinea inoltre l’importanza della sua storica collaborazione con le Forze aeree svizzere. Da un secolo, queste ultime mettono a disposizione la loro competenza aeronautica, mentre Swisstopo fornisce il proprio know-how fotogrammetrico. Secondo l’ufficio federale, questa partnership consente alla Svizzera di disporre in modo autonomo di dati geografici affidabili e regolarmente aggiornati, essenziali sia per la popolazione che per l’esercito.

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