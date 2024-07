Swissport fortemente condizionata dai problemi informatici

Fioccano le cancellazioni all'aeroporto di Zurigo. Keystone / Gaetan Bally

I problemi informatici odierni hanno un pesante impatto su Swissport, società zurighese numero uno al mondo nell'assistenza aeroportuale.

1 minuto

Keystone-ATS

La maggior parte delle strutture per i check-in in Svizzera segnalano malfunzionamenti e gli operatori devono agire in modalità manuale.

I disguidi interessato numerosi scali, ma con intensità diversa a seconda dei paesi, ha indicato una portavoce all’agenzia Keystone-ATS. L’azienda sta collaborando con Microsoft per risolvere i problemi il più rapidamente possibile.

Swissport è nata nel 1996 – allora con il nome di Swissair Ground Services International – quale società autonoma del gruppo Swissair.

Dopo la crisi dell’aviolinea di bandiera elvetica è passata più volte di mano e dal 2020 è di proprietà di alcune società d’investimento. Stando al rapporto d’esercizio 2023 il gruppo è attualmente presente in 286 aeroporti di 44 paesi e conta 60’000 dipendenti.