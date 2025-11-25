La televisione svizzera per l’Italia
La situazione finanziaria di Swissmedic peggiora: tagliati 45 posti

logo swissmedic
Sul fronte delle uscite l'istituto prevede pure di ridurre di almeno sei milioni di franchi i costi per beni e servizi. Keystone-SDA

Per far fronte al peggioramento della propria situazione finanziaria, Swissmedic ha annunciato un piano che prevede il taglio di circa 45 posti di lavoro e la riduzione dei costi, affiancati da un aumento delle entrate tramite nuovi emolumenti e tasse.

Keystone-ATS

La situazione finanziaria dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) è peggiorata nel 2024 e per il futuro non si profilano miglioramenti. Per tornare nelle cifre nere nei prossimi due anni saranno tagliati circa 45 posti a tempo pieno.

“I posti di lavoro (saranno) ridotti con la massima sostenibilità sociale possibile e con misure di attenuazione”, assicura Swissmedic in un comunicato diramato stamani.

Sul fronte delle uscite l’istituto prevede pure di ridurre di almeno sei milioni di franchi i costi per beni e servizi. Su quello delle entrate Swissmedic punta invece sull’adeguamento degli emolumenti al rincaro, sull’introduzione di un emolumento forfettario per la registrazione dei dispositivi medici e sull’introduzione di una tassa di sorveglianza sui dispositivi medici.

