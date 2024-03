Swissmedic lancia l’allarme contro la soluzione dimagrante “Lemon Bottle”

Promette effetti miracolosi, ma secondo Swissmedic è pericoloso per la salute. swissmedic.ch

L'autorità svizzera di omologazione e controllo dei medicamenti e dei dispositivi medici ha lanciato martedì un avvertimento contro "Lemon Bottle", una soluzione dimagrante iniettabile promossa sui social network.

Sui social Lemon Bottle promette un dimagrimento rapido e facile, ma il farmaco, che non ha effetti medici scientificamente provati, non ha ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio in Svizzera, avvisa Swissmedic. Ciò significa che non può essere commercializzato e non deve essere utilizzato, afferma l’autorità di omologazione e controllo dei medicamenti e dei dispositivi medici in un comunicato stampaCollegamento esterno. “Lemon Bottle” rappresenta “un potenziale rischio per la salute”, prosegue la nota.

“Lemon Bottle” viene qualificata come un medicinale a causa della sua composizione e della modalità di somministrazione per iniezione sottocutanea. Il prodotto è promosso sui social network e su Internet per i suoi effetti sulla riduzione dei depositi di grasso sul viso e su alcune parti del corpo.

Composizione casuale

Swissmedic ha analizzato campioni di questa sostanza provenienti da diverse fonti, riscontrando che le dichiarazioni degli ingredienti variavano notevolmente da un campione all’altro ed erano fuorvianti.

Sulla confezione si legge che il preparato contiene principalmente bromelina, lecitina e riboflavina, oltre a una serie di ingredienti naturali. Tuttavia, quando Swissmedic ha effettuato dei test, ha scoperto che la composizione non corrispondeva a quanto dichiarato, e in alcuni casi i campioni non contenevano nessuno degli ingredienti indicati sulla confezione.

Poiché la qualità degli ingredienti del preparato non è controllata, l’uso di “Lemon Bottle” può comportare rischi per la salute, avverte Swissmedic, che ricorda che qualsiasi prodotto iniettabile sotto la pelle rientra nella categoria dei medicinali soggetti ad autorizzazione e non può essere commercializzato come prodotto cosmetico.

