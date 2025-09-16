Swisscom, la COMCO archivia la seconda inchiesta sull’abuso di posizione dominante
Swisscom non sarà sanzionata per abuso di posizione dominante nella connessione a banda larga per clienti commerciali, poiché la Commissione federale della concorrenza ha archiviato la seconda inchiesta dopo che il Tribunale federale ha annullato la prima decisione.
Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti
Keystone-ATS
La Commissione federale della concorrenza (COMCO) ha archiviato la seconda delle sue due inchieste contro Swisscom per abuso di posizione dominante nel campo della connessione a banda larga per i clienti commerciali.
Ciò dopo che nel marzo dell’anno scorso il Tribunale federale aveva annullato la prima decisione della COMCO.
Al termine di una prima inchiesta contro Swisscom, a fine 2015 la COMCO era giunta alla conclusione che il gigante blu aveva abusato della sua posizione dominante nell’ambito di un concorso pubblico per la connessione delle sedi postali, ricorda l’autorità in un comunicato diramato oggi. Essa aveva inflitto una sanzione a Swisscom per aver ostacolato la concorrenza e aver imposto dei prezzi eccessivi.
A metà 2020 la COMCO aveva avviato una seconda inchiesta nei confronti di Swisscom in merito alla connessione delle sedi di altre imprese.
Nel marzo 2024 il Tribunale federale (TF) ha annullato la prima decisione della COMCO, stabilendo che Swisscom non aveva abusato della sua posizione dominante sul mercato.
Dal momento che la seconda inchiesta concerne lo stesso comportamento di Swisscom, la COMCO archivia il procedimento pendente, viene spiegato nel comunicato. La decisione della COMCO può essere impugnata presso il Tribunale amministrativo federale (TAF).
