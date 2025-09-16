Swisscom, la COMCO archivia la seconda inchiesta sull’abuso di posizione dominante

Altri sviluppi Qui Svizzera Frodi su vini AOC Valais, 45 mesi di prigione per Cédric Flaction Questo contenuto è stato pubblicato al Il Tribunale cantonale vallesano ha condannato martedì in appello l'enologo Cédric Flaction a 45 mesi di prigione da scontare per truffa, amministrazione infedele, falsità in documenti e istigazione a falsità in documenti. Di più Frodi su vini AOC Valais, 45 mesi di prigione per Cédric Flaction

Ancora nessuno sviluppo nel caso dell'ex giudice grigionese condannato per violenza carnale

A oltre 300 giorni dalla sentenza, le parti coinvolte nel processo all'ex giudice del Tribunale amministrativo retico condannato per violenza carnale contro l'ex praticante non hanno ancora ricevuto le motivazioni. Il passo è obbligatorio per impugnare il verdetto.

Il trasferimento preventivo degli abitanti di Brienz costerà più di 55 milioni

Il trasferimento volontario degli abitanti del villaggio grigionese di Brienz/Brinzauls, minacciato da un'enorme frana, dovrebbe costare 55,6 milioni di franchi. È la stima del Governo retico sulla base dell'interesse manifestato finora.

Per il Nazionale, l'effettivo dell'esercito va reso più flessibile

Il limite massimo di effettivi in grigioverde - ora 140'000 soldati - va stralciato dall'ordinanza sull'organizzazione dell'esercito (OEs) per dare all'armata maggiore flessibilità.

Il Tribunale federale ha accolto 1'200 persone per i suoi 150 anni

Nel fine settimana circa 1'200 persone hanno visitato il palazzo di giustizia di Mon Repos a Losanna: giudici e collaboratori erano a disposizione del pubblico per rispondere alle domande.

"Knabenschiessen" di Zurigo, vince un 16enne

Il 16enne Cla Meier ha vinto l'edizione di quest'anno dello "Knabenschiessen", la tradizionale gara di tiro degli adolescenti zurighesi.

Una serie di monete d'argento per celebrare l'aviazione svizzera

L'ha coniata Swissmint, la prima sarà disponibile dal 18 settembre sul negozio online della Zecca federale, annuncia questa in un comunicato odierno, ed è dedicata ai "Pionieri dell'aviazione svizzera".

Temu apre la piattaforma per i commercianti svizzeri

Il colosso cinese del commercio online Temu apre anche in Svizzera un canale di vendita secondo il modello "Local-to-Local".

Il sindacato Unia denuncia importanti divari salariali

L'anno scorso i quadri dirigenti delle grandi imprese svizzere hanno guadagnato 143 volte più dei loro impiegati meno remunerati.