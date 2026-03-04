Swiss organizza un volo speciale dall’Oman a Zurigo
Per riportare in Svizzera i viaggiatori bloccati dalla crisi in Medio Oriente, la compagnia Swiss ha organizzato in autonomia un volo speciale da Mascate a Zurigo, agendo in coordinamento con il Dipartimento federale degli affari esteri.
La compagnia aerea Swiss ha pianificato per giovedì un volo speciale da Mascate a Zurigo. L’Airbus A340 utilizzato per lo scopo volerà mercoledì appositamente nella capitale dell’Oman.
Con il collegamento Swiss vuole dare il suo contributo per aiutare le persone che si trovano in una situazione difficile, si legge in un comunicato odierno. Mascate non è fra le destinazioni abituali della compagnia. Il volo dovrebbe atterrare a Zurigo alle 14:00 di giovedì.
L’azione viene effettuata in maniera coordinata con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), ma si tratta di “un’azione indipendente condotta da Swiss” e non di un’evacuazione sovvenzionata.
A bordo potranno salire i viaggiatori già in possesso di un biglietto Swiss che però non hanno potuto rientrare in Svizzera a causa della complicata situazione in Medio Oriente. Altri viaggiatori che si sono registrati presso il DFAE con luogo di soggiorno Oman riceveranno informazioni relative alla hotline per le prenotazioni.
Servizio del TG 12.30 della RSI del 4 marzo 2026 sui turisti bloccati nel Golfo:
Articoli più popolari
I più discussi
In conformità con gli standard di JTI
Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative
Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.