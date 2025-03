Il fatturato di Swiss vola nel 2024

Di più Richieste di asilo in Svizzera, netto calo dei minorenni non accompagnati nel 2024

Questo contenuto è stato pubblicato al Lo scorso anno il numero di minorenni non accompagnati che hanno chiesto asilo in Svizzera è sceso di quasi il 40% rispetto al 2023. Il calo è riconducibile a un numero di domande sempre più esiguo da cittadini afgani, turchi e siriani.

Altri sviluppi

Impianti di risalita, ospiti sopra le attese in febbraio

Questo contenuto è stato pubblicato al Gli impianti di risalita svizzeri hanno accolto il 7% in più di ospiti in febbraio rispetto allo stesso mese del 2024, nonostante quest'anno le vacanze sportive in diversi cantoni - come il Ticino - cadano a marzo. Il numero di ospiti ha superato le aspettative.

Di più Impianti di risalita, ospiti sopra le attese in febbraio