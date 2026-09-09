Swiss torna a volare su Dubai

Swiss riprenderà voli da Zurigo a Dubai da fine ottobre Keystone-SDA

Dopo una sospensione iniziata a marzo a causa delle tensioni in Medio Oriente, Swiss ripristinerà il suo collegamento aereo quotidiano tra Zurigo e Dubai a partire dal 27 ottobre.

Condividi

1 minuto

Keystone-ATS

Dal 27 ottobre, Swiss tornerà a volare quotidianamente tra l’aeroporto di Zurigo e Dubai. Per motivi operativi, la ripresa avverrà due giorni dopo rispetto a quanto previsto. La compagnia aerea aveva sospeso il collegamento a marzo a causa della situazione di tensione in Medio Oriente.

Swiss continua a monitorare attentamente la situazione e a valutare costantemente il collegamento, si legge in un comunicato odierno.

Quest’anno la compagnia aerea aveva prorogato più volte la sospensione dei voli: a giugno era stato poi annunciato che sarebbe durata sino alla fine dell’orario estivo. L’orario invernale entrerà in vigore il 25 ottobre.

La ragione alla base della sospensione dei collegamenti con la città emiratina era stato il conflitto in atto nella regione.

Articoli più popolari