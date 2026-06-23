Swiss prolunga lo stop ai voli per Dubai fino al 24 ottobre

Swiss prolunga stop voli Dubai fino al 24 ottobre Keystone-SDA

A causa della situazione in Medio Oriente, è stata estesa fino alla fine dell'orario estivo la sospensione dei voli Swiss per Dubai, garantendo ai passeggeri la possibilità di riprenotare o ottenere un rimborso.

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Keystone-ATS

Swiss ha prolungato per motivi operativi la sospensione dei voli a destinazione e in provenienza da Dubai fino al termine dell’orario estivo, ossia il 24 ottobre incluso. Il vettore continuerà a seguire da vicino l’evoluzione della situazione in Medio Oriente, ha comunicato martedì.

Finora, la sospensione dei collegamenti con la città emiratina, introdotta sulla scia del conflitto in atto nella regione, era in vigore fino al 13 settembre. La compagnia aggiunge di essere in costante contatto con le autorità competenti e i suoi partner del gruppo Lufthansa.

I passeggeri i cui voli sono stati cancellati possono modificare la loro prenotazione gratuitamente o ricevere un rimborso del biglietto, precisa Swiss. Per quanto riguarda le altre mete mediorientali, i collegamenti con Tel Aviv dovrebbero riprendere il 1° agosto, mentre quelli con Beirut rimangono sospesi pure fino al 24 ottobre.

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