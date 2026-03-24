Swiss prolunga la sospensione dei voli per Dubai e Tel Aviv

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A causa della situazione in Medio Oriente, la compagnia aerea Swiss ha deciso di prolungare almeno fino al 31 maggio i voli per Dubai e Tel Aviv.

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Per motivi di sicurezza, Swiss prolunga la sospensione dei voli verso alcune destinazioni del Medio Oriente. Fino al 31 maggio la compagnia aerea non opererà a destinazione di Dubai (Emirati Arabi Uniti) e Tel Aviv (Israele), indica un comunicato diramato questa sera.

Il provvedimento è dovuto alla permanete tensione nella regione dopo gli attacchi israelo-statunitensi contro l’Iran e le rappresaglie di Teheran contro gli Stati del Golfo Persico, tra cui gli Emirati, e contro Israele.

I passeggeri toccati dalla misura possono cambiare gratuitamente la prenotazione per una data successiva oppure ottenere il rimborso completo del prezzo del biglietto.

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