Swiss sospende i voli verso Beirut fino al 2025

La sospensione durerà almeno fino al 18 gennaio. Keystone-SDA

A causa della situazione in Medio Oriente, la compagnia aerea elvetica Swiss ha deciso di sospendere almeno fino al 18 gennaio i voli verso la capitale libanese Beirut.

1 minuto

Keystone-ATS

Swiss non volerà più verso Beirut perlomeno sino al prossimo 18 gennaio 2025. “La misura è volta a garantire una maggiore possibilità di pianificazione sia per i passeggeri che per gli equipaggi”, spiega la compagnia aerea in un comunicato diffuso mercoledì.

I viaggiatori interessati saranno contattati. “Naturalmente offriremo la possibilità di riprenotare gratuitamente per una data successiva o di vedersi rimborsato il prezzo del biglietto”, afferma il vettore aereo che fa capo al gruppo Lufthansa.

Come noto la capitale libanese si trova implicata in un conflitto da più di tre settimane: l’esercito israeliano attacca quotidianamente dal cielo obiettivi della città nell’ambito del conflitto con le milizie di Hezbollah.